Les centres commerciaux bruxellois se préparent à la réouverture

Les centres commerciaux bruxellois continuent leur préparation pour la réouverture des commerces lundi. Voici les différentes mesures prises par le City et le Woluwe Shopping.

Dans le journal du 5 mai, La Capitale vous informait que le centre commercial Docks Bruxsel se préparait à sa réouverture lundi prochain. On vous expliquait les mesures prises, dont notamment l’arrêt de la climatisation et l’installation de bornes de gel hydroalcoolique. On vous donnait également les mesures du Westland Shopping dans la commune d’Anderlecht.