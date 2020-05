La Sales Academy lance trois nouvelles formations

Face à la situation inédite du confinement, les formations doivent s’ajuster à cette nouvelle réalité et proposer davantage de formations en ligne. Partenaire de l’ICHEC Formation continue, la Sales Academy lance dès le mois de mai, 3 nouvelles formations certifiantes en ligne destinées aux commerciaux: Sales Starter/Booster, Sales Management et Négociation & Persuasion.

« Ce moment de confinement me semble idéal pour se développer individuellement et cela passe entre autres par la formation en ligne. On parle tout le temps d’un avant et d’un après crise, mais il ne faut pas oublier le pendant », affirme Thibaut Deckers, CEO de la Sales Academy.