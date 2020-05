Bruxelles-Ville: une visioconférence pour les commerçants

Nous vivons des temps sans précédents. Depuis son arrivée sous nos latitudes, le Covid-19 a chamboulé nos existences, bousculé nos habitudes et changé la donne du «vivre ensemble». Alors qu’a été initiée la première phase de la sortie de crise et du déconfinement, la Ville de Bruxelles pense à celles et ceux qui reprendront le chemin du travail ce lundi 11 mai. Elle organisera une visioconférence intitulée «Comment appliquer les règles de confinement dans votre commerce?» ce vendredi 8 mai dès 9h.

« À quelques jours de la reprise des affaires et de la réouverture des magasins, nous tenions à venir en aide à tous ces commerçants qui font l’âme et le cœur de Bruxelles… À leur montrer qu’ils n’étaient pas seuls dans cette période inédite et compliquée », explique Fabian Maingain, dont c’est l’initiative.