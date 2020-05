Le concours Fleurir Bruxelles est lancé

La 44e édition du concours Fleurir Bruxelles est lancée. Dès à présent, les Bruxellois peuvent s’inscrire en ligne au concours via www.bruxelles.be/fleurir-bruxelles. Il suffit pour y participer de fleurir sa façade, son jardinet ou son balcon pour une ville toujours plus verte, plus belle et résiliente

Le concours bruxellois « Fleurir Bruxelles » s’inscrit dans le contexte particulier de la crise sanitaire. Les Bruxelloises et les Bruxellois ont montré durant cette période leur besoin de se reconnecter à la nature. Ce concours leur offre l’occasion de concrétiser leur souhait.