Hôtel Astoria: les travaux vont enfin reprendre en juillet

La rénovation de l’hôtel Astoria, fermé depuis 2007, est une véritable saga dont le dernier épisode devrait s’entamer prochainement. Dès juillet en effet, les travaux de gros-oeuvre devraient reprendre. Et, selon l’architecte Francis Metzger, le chantier devrait être terminé pour la fin de l’année 2022.

Avec l’hôtel Métropole, dont on connaît les difficultés actuelles, l’hôtel Astoria est sans aucun doute le plus prestigieux palace de notre capitale. Même si on pourrait avoir tendance à l’oublier car il est fermé depuis pas moins de 13 ans.