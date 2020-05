Quand foot et futsal doivent cohabiter

Nabil Hammas, récemment transféré au Crossing combine foot et futsal depuis tout petit. - Toulet

À Bruxelles et dans le Brabant wallon, nombreux sont les joueurs à évoluer dans un club de football en nationale ou en provinciale et à combiner cela avec un club de futsal. Ces mordus de foot -ils jouent pratiquement tous les jours- n’arrêteraient pour rien au monde la pratique d’un de ces deux sports, malgré parfois les difficultés à concilier leurs deux passions. Et malgré le fait que les clubs de football, eux, ne voient pas toujours cela d’un très bon oeil…