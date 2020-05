Bruxelles: Take Care vous livre vos médicaments gratuitement

La start-up Take Care adapte son service à la crise du coronavirus et permet désormais aux patients de se faire livrer des médicaments à vélo gratuitement à Bruxelles. Un partenariat a été mis sur pied avec le réseau de bénévoles de Covid Solidarity pour aider les personnes qui ne peuvent pas se rendre eux-mêmes à la pharmacie.

« On s’est vite rendu compte que beaucoup de gens étaient coincés chez eux. Les pharmaciens sont assez enclins à l’idée de pouvoir diminuer le nombre de personnes dans les pharmacies. On a décidé de développer une plateforme qui met en lien les pharmaciens et les patients comme s’ils étaient dans une pharmacie », explique Bastien Van Wylick, cofondateur de Take Care.