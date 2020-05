Contrôlé 14 fois, le «covidiot» recordman devant le juge

Plusieurs prévenus ont comparu devant le tribunal correctionnel de Bruxelles sur citation du parquet pour le non-respect des mesures de confinement dû à la pandémie de covid-19. Parmi eux figure un «recordman». E.B. aurait brisé les règles sanitaires à quatorze reprises sur deux semaines. Toutefois seuls huit procès-verbaux ont été fournis au tribunal. Il encourt tout de même trois mois de prison et cent euros d’amende.

Il y a des records auxquels on se passerait bien d’assister. C’est notamment le cas de E.B., un jeune homme qui a fait l’objet de pas moins de quatorze procès-verbaux pour le non-respect des mesures de confinement et de distanciation sociale imposée par la pandémie de coronavirus, entre le 25 mars et le 15 avril.