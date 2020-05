MolenGeek lance un appel aux dons financiers pour les élèves

Depuis le début du confinement, MolenGeek a lancé une campagne à destination des entreprises avec pour objectif de récolter le maximum d’ordinateurs afin de les redistribuer aux étudiants dans le besoin. Les retours ont été nombreux et grâce au soutien d’entreprises et de particuliers, MolenGeek comptabilise aujourd’hui plus de 1000 ordinateurs à reconditionner et à redistribuer aux étudiants de plus d’une cinquantaine d’établissements scolaires.

« Alors que la demande d’aide dans le réseau scolaire francophone ne cesse d’augmenter, nous arrivons doucement à une pénurie d’ordinateurs, tant au nord qu’au sud du pays, causée par une importante mobilisation depuis le début de la période de confinement.