Le Waterbus à nouveau accessible dès lundi à Bruxelles

Le Waterbus sera à nouveau accessible dès lundi après l’assouplissement des mesures imposées pour freiner la propagation du coronavirus, a confirmé le transport en commun interrégional sur son site internet. Il assure une liaison dans la zone du ’canal de la Senne’ entre Bruxelles, Schaerbeek, Neder-over-Heembeek et Vilvorde.

L’espace disponible sur le bateau permettra d’assurer le maintien d’une distance d’un mètre et demi. Le port du masque sera obligatoire pour les passagers âgés de 12 ans et plus. Le nombre maximum de passagers à bord sera limité à 50. «Les mesures de sécurité devront toutefois être strictement respectées à bord», a indiqué le Waterbus.