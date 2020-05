Bruxelles: le Roi rend visite aux commerçants du centre-ville

Le Roi est allé à la rencontre, dimanche après-midi, de quatre commerçants du centre de Bruxelles qui se préparent à rouvrir leurs portes dès lundi, après une fermeture de plusieurs semaines qui les a mis en grande difficulté financière.

Il a tout d’abord discuté avec la gérante de la librairie Tropismes, située dans les Galeries Royales, puis avec les torréfacteurs Delahaut, les gérantes de la boutique de design bruxellois On and On et enfin avec les commerçants de Grasshopper, magasin de jouets et jeux de société, rue du Marché aux Herbes.