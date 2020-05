Schaerbeek: des kits ludiques distribués pour occuper les enfants

À l’initiative de Deborah Lorenzino, échevine en charge de l’Enfance et de la Jeunesse, des kits ludiques et pédagogiques seront distribués gratuitement aux familles schaerbeekoises qui en font la demande, avec priorité aux familles précarisées. Bricolages, cuisine, coloriage, jardinage, etc: ces kits contiennent une dizaine d’activités qui visent à éveiller la créativité et soutenir le développement pédagogique des enfants en cette période de confinement.

« Avec la fermeture des écoles et l’arrêt des activités parascolaires, les enfants sont contraints de rester chez eux. Afin d’égayer leurs journées et développer leur créativité, la commune de Schaerbeek a voulu soutenir les familles traversant une période difficile en offrant aux enfants un kit ludique et pédagogique riche en activités diverses.