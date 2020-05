Ixelles: incendie au-dessus du restaurant italien «Racines»

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus ce lundi après-midi pour un incendie qui se déroulait dans un appartement de type «penthouse», surplombant le restaurant italien «Racines», chaussée d’Ixelles…

« Le feu avait pris au niveau de la mezzanine d’un appartement, au troisième étage, et s’était propagé à sa terrasse. Il n’y a heureusement pas eu de blessé et la cause du sinistre serait accidentelle », indique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.