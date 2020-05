Rodéo à Schaerbeek: cinq véhicules saisis

Le samedi 9 mai, vers 19h45, le dispatching de la zone de police de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Evere) a reçu un appel d'un habitant de la zone signalant un rodéo organisé entre plusieurs véhicules dans le quartier Pogge de Schaerbeek.

Une patrouille banalisée de la police locale s’est rendue sur place et a remarqué les cinq véhicules au feu rouge au carrefour entre la chaussée de Haecht et l’avenue Rogier. Dès que le feu est passé au vert, les cinq conducteurs ont circulé à une vitesse inappropriée et la patrouille a remarqué qu'ils roulaient de manière agressive.