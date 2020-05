Nouvel incendie à Ixelles: une quinquagénaire grièvement brûlée!

Le feu – dont la cause serait accidentelle – s’est déclaré ce lundi après-midi au niveau des rideaux d’un appartement du rez-de-chaussée de la rue Edmond Picard, à Ixelles…

Après l’incendie de la chaussée d’Ixelles qui n’a pas fait de blessé, les pompiers de Bruxelles ont dû intervenir, vers 15 h 30, pour un second incendie qui ravageait un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de cinq étages de la rue Edmond Picard, à Ixelles, et lors duquel une quinquagénaire a cette fois été grièvement brûlée ; notamment aux dos, tête et jambes.