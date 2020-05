Après Roulers ce lundi, c’est Virton ce mardi qui s’est vu refuser sa licence pour le foot professionnel par la CBAS. Conséquence de ces décisions, le RWDM est virtuellement en Division 1B. Mais rien n’est encore officiel. C’est ce vendredi que la décision devrait (pourrait) tomber.

Après Lokeren qui a fait faillite et après Roulers qui n’a pas reçu sa licence, c’est au tour de Virton de se faire recaler par la CBAS. Cela signifie que, à l’heure actuelle, la Division 1B, qui est composée de huit équipes, ne compte plus que cinq clubs qui ont reçu leur licence pro pour la saison prochaine, à savoir OHL, le Beerschot, Westerlo, l’Union Saint-Gilloise et Lommel.