Saint-Gilles fournit désormais des masques pour les + de 12 ans

Après la distribution ciblée de plus de 5.000 masques à destination des personnes les plus fragilisées, Saint-Gilles démarre une nouvelle phase en lançant la fourniture à la demande de masques à l’ensemble des habitants de plus de 12 ans.

Charles Picqué précise : « Nous avions donné la priorité aux personnes les plus fragiles, notamment celles et ceux qui ne pouvaient pas compter sur un proche pour se procurer un masque en toute sécurité. Ainsi, plus de 5000 masques ont été distribués à domicile, en particulier aux personnes âgées.