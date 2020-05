Bruxelles: alerte à la grenade non loin du parlement!

Le service de déminage est actuellement sur place pour s’assurer que la situation est bien sous contrôle…

Des ouvriers qui effectuent actuellement des travaux de rénovation dans un ancien bar à chicha dénommé le Wallace Bar et situé rue de Louvain, non loin du parlement, ont constaté ce mardi matin un trou dans le plancher et des impacts dans les vitres du bâtiment qui étaient dus à l’explosion d’une grenade. Un périmètre de sécurité a été instauré.