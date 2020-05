Le gouvernement fédéral n’a pas été informé des détails du plan de restructuration de Brussels Airlines annoncé mardi matin, se sont étonnés les syndicats de la compagnie aérienne à l’issue de leur entretien avec la Première ministre Sophie Wilmès et les ministres des Finances Alexander De Croo et de l’Economie et de l’Emploi Nathalie Muylle.

Ces derniers devraient, selon les syndicats, recevoir prochainement la direction de l’entreprise et demanderont des garanties claires à Lufthansa, maison-mère de l’entreprise belge, lors des négociations quant à une aide d’Etat.