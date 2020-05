44.000 visières ont été fabriquées dans les fablabs publics

Les fablabs (de «fabrication laboratory») ont joué un rôle méconnu mais essentiel à Bruxelles dans la fabrication de matériel nécessaire dans la lutte contre le coronavirus. Via leur travail, 44.000 visières, 1.500 blouses médicales et plus de 3.000 masques ont déjà pu être fournis aux hôpitaux bruxellois et aux maisons de repos à un moment où la pénurie était criante.

Un fablab, c’est un atelier où diverses machines sont partagées. On y trouve les plus modernes, comme des imprimantes 3D, découpeuses ou fraiseuses numériques mais aussi des plus classiques, comme des machines de menuiserie, machines à coudre et autres postes de soudure.