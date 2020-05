Bruxelles: L’ex-chef des Black Wolves écope de 7 ans de prison

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, mardi, Yannick Kialanda, ancien chef présumé de la bande urbaine des Balck Wolves, à 7 ans de prison, pour tentative de meurtre. Le ministère public avait requis 11 ans pour tentative d’assassinat mais le tribunal a suivi la défense, Me Ofélia Avagian, en déclarant non établie la circonstance aggravante de préméditation.

Kialanda, qui cumule déjà neuf condamnations pour des faits de trafic de stupéfiants, de vol avec violence et de port d’armes, était poursuivi pour tentative d’assassinat, commise le 18 février 2019 à Matonge, à Ixelles. En matinée, lui et un dénommé R. se sont disputés, pour des raisons qui ont varié selon la version de l’un et de l’autre. Plus tard, R.