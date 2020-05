Un pôle d’accompagnement pour les entreprises bruxelloises

À l’image de la cellule régionale de relance mise en place après les attentats de Bruxelles en 2016, la Région bruxelloise a mobilisé tous les acteurs de l’accompagnement des entreprises pour créer un pôle d’accompagnement d’urgence et ainsi aider les entrepreneurs à redéployer leur activité après cette période de confinement. Cette équipe d’accompagnateurs et accompagnatrices aux expertises diverses réunit les compétences d’acteurs régionaux clés, le Centre pour Entreprises en difficulté (CEd) de Beci , hub.brussels , les Guichets d’Économie Locale (GEL) , les plateformes d’Auto Création d’Emploi (ACE) et finance&invest.brussels .

Pour Barbara Trachte, Secrétaire d’État bruxelloise à la Transition économique : « Nous sommes bien conscients que les différentes aides financières dégagées par le Gouvernement bruxellois sont essentielles mais, à elles seules, elles ne peuvent pas soutenir toutes les entreprises à passer le cap de la crise.