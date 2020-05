Ouverture d’un OKay Compact à Saint-Gilles ce mercredi

OKay Compact

Ce mercredi 13 mai, OKay Compact – la déclinaison urbaine du supermarché de proximité OKay – ouvre son onzième magasin. L’enseigne a choisi Saint-Gilles pour ouvrir son quatrième établissement bruxellois. Dans ce petit supermarché de proximité très pratique, les clients trouveront tout pour faire leurs courses quotidiennes de manière rapide, facile et bon marché. Ils peuvent également apprendre à connaître leurs voisins à travers une exposition de photos spéciale.