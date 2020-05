Stib: un droit au retrait toujours largement suivi ce mercredi!

«Plus de 88% et 60% des conducteurs de la Stib n’ont à nouveau pas pris respectivement le volant de leur bus et les commandes de leurs trams ce mercredi», révèle une source syndicale stibienne…

« Ils espéraient que le mouvement s’écroule au troisième jour, mais il reste largement suivi ce mercredi. On parle toujours de plus d’un millier de conducteurs de bus et de trams qui exercent à ce jour leur droit au retrait aussi bien pour leur santé que celle des voyageurs.