Le concept de «rues apaisées» attise la colère des pompiers!

«On est vraiment furieux. Aucune dispense n’a été prévue pour nos véhicules prioritaires, toutes les amendes pour excès de vitesse seront donc à la charge des pompiers comme on nous le rappelle aujourd’hui dans une note de service vu qu’on se doit maintenant de respecter le 20 km / h pour intervenir sur place; ce qui est dans la pratique impossible avec nos camions incendie et possible avec nos ambulances, mais au risque et péril de la santé de nos concitoyens qui vivent dans ces «rues apaisées» / «zones de rencontre»», se désole Éric Labourdette, président du SLFP…

« Je ne sais pas si on se rend bien compte : c’est tout le quartier du Pentagone, dans le centre-ville de Bruxelles, et tout le quartier de Cureghem, à Anderlecht, qui sont maintenant passés au concept de « rues apaisées » / « zones de rencontre » et où l’on ne peut plus dépasser les 20 km / h, y compris lorsqu’on circule en véhicules prioritaires pour sauver des v