Uccle: 20 ans requis contre «le prédateur»

Un «serial home invader» de 37 ans, qualifié de «prédateur» par le parquet, encourt une peine de 20 ans de prison pour une série de prises d’otages et de homes invasion particulièrement violents et traumatisants dans le courant du mois d’août 2019 à Uccle et Woluwe-Saint-Pierre. A.K.S., qui conteste les faits, s’en serait pris à des femmes et des enfants dont le plus jeune était âgé de 10 ans.

« Une mécanique froide et glaçante » ; « une tête brûlée de la délinquance » ; « violent » ; « un prédateur » ; ce n’est peu dire que les mots du procureur du Roi n’ont pas été tendres à l’encontre de A.K.S., un prévenu âgé de 37 ans poursuivi ce mercredi pour huit « homes invasion » commis entre le 9 juillet et le 1er septem