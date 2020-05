Distanciation sociale: les rues où ça risque de coincer

Locatus est une société indépendante, spécialisée dans le domaine des informations relatives au commerce de détail dans le Benelux. Elle réalise de nombreuses études, notamment sur le taux d’occupation des commerces ou le potentiel du lieu en termes de chiffre d’affaires. A Namur et Bruxelles, ça risque de coincer par endroit...

Dernière et toute récente étude en date : pourra-t-on respecter la distanciation sociale (1,5 m) dans les rues commerçantes les jours de grande affluence ? Sachant que tous les commerces ou presque ont pu rouvrir le 11 mai et que, le premier jour, les rues étaient déjà considérablement plus animées que les semaines précédentes.