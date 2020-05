Laeken: la Ville va étudier l’aménagement des intérieurs d’îlot

La Ville de Bruxelles lance avec le Bouwmeester une étude urbanistique sur les intérieurs d’îlots à Laeken. L’étude doit cartographier la situation existante et nous aider à mieux évaluer et anticiper les projets de densification résidentiels à venir. En même temps, la logique de densifier à tout prix est dépassée.

« Avec le confinement, certains habitants se mettent à rêver d’un espace plus grand et d’un jardin. Et s’installer à la campagne n’est pas une solution durable », explique Ans Persoons, échevine de l’Urbanisme (Change.Brussels). « Cela montre d’autant plus que nous devons réfléchir attentivement à la façon dont nous voulons densifier en ville.