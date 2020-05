Le parc de miniatures Mini-Europe, situé sur le plateau du Heysel à Bruxelles, va rouvrir ses portes lundi prochain. Et il s’est adapté à l’actualité puisque des scènes et des figurines liées au coronavirus ont été installées et seront visibles dès lundi.

Par ailleurs, Mini-Europe a pris des mesures pour assurer un bon déroulement de son fonctionnement. Les visiteurs doivent ainsi