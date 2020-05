St-Josse: le port du masque sera obligatoire dans les commerces

Le bourgmestre de la commune de Saint-Josse, Emir Kir, a pris ce jeudi une ordonnance de police afin de rendre obligatoire le port du masque dans les commerces accessibles au public sur le territoire communal pour raison de salubrité publique durant la pandémie du Covid-19.

« Avec le déconfinement progressif et l’ouverture des commerces, les contacts entre personnes se multiplient. En plus des règles de distanciation physique, des mesures d’hygiène, le masque est indispensable pour éviter une recrudescence des contaminations et en particulier dans des lieux fermés, tels que les commerces.