El Khannouss: «Des masques trop grands à Molenbeek»

Ahmed El Khannouss (cdH) juge les masques distribués par Molenbeek trop grands. Il estime qu’elle s’y est prise trop tard. De son côté, la commune explique qu’il s’agit des masques réalisés en urgence pour le personnel, non ceux des habitants, et qu’ils rétrécissent au lavage et deviennent ensuite à la bonne taille.

Ahmed El Khannouss, chef de groupe cdH à Molenbeek, a récemment publié sur sa page Facebook une publication où on le voit porter un des masques fournis par la commune et qui a l’air beaucoup trop grand sur son visage (voir photo). « Pour les esprits chagrins, voici les masques distribués au personnel communal de Molenbeek !