Contrôle horodateurs: il reprend dès lundi à Bruxelles !

Le contrôle du stationnement en voirie reprend dès lundi prochain 18 mai sur l’ensemble des 19 communes bruxelloises. Une décision du gouvernement datant du 7 mai dernier et prise en accord avec les 19 bourgmestres. Rappelons que le contrôle des horodateurs est suspendu depuis le 18 mars dans le cadre des mesures de confinement destinées à lutter contre la pandémie de covid-19. Voici ce qui est prévu pour vous le rappeler.

Pour vous le rappeler, l’agence régionale bruxelloise du stationnement parking.brussels a mené diverses campagnes d’information dans les 10 communes qui lui ont délégué la gestion de leur stationnement. Via les réseaux sociaux et sur l’application Waze, ainsi que via une page dédiée sur son site Internet.