Une «réunion de travail» au CCM de Molenbeek verbalisée!

Les images – à voir en vidéo – d’une «réunion de travail» organisée dans le Centre Communautaire Maritime (CCM) de la commune de Molenbeek ont été diffusées sur snapchat mercredi soir. Celles-ci montrent deux tables dressées pour 18 convives. Selon l’échevine molenbeekoise de la Jeunesse Gloria Garcia-Fernandez (LB) qui était l’organisatrice de cette «réunion de travail», il s’agissait en réalité d’un «débriefing» et non pas d’un «iftar» – comprenez: un repas pris au coucher du soleil en période de ramadan – avec des «Gilets Blancs» qui sont – pour rappel – des jeunes Molenbeekois au grand cœur qui se mobilisent depuis le début de la crise sanitaire pour mener des actions caritatives, comme notamment distribuer des colis alimentaires et enterrer les morts dus au coronavirus dans le cimetière multiconfessionnel de Schaerbeek…