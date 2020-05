Bruxelles: aidez l’horeca via Le plus grand bistro du quartier

Le Plus Grand Bistro du Quartier est un évènement populaire organisé en soutien du secteur horeca, qui aura lieu ce 23 mai. Eric Boschman, Wim Opbrouck et Steffi Vertriest invitent tous les Belges à passer à table pour soutenir l’horeca local. L'objectif est que 100.000 repas soient commandés ou emportés auprès des restaurants participants.

Le secteur belge de l’Horeca est durement touché par le Covid-19. Les restaurants, les bars et les cafés restent fermés et de nombreux opérateurs sont à bout de souffle. C'est pourquoi DinnerGift, une start-up anversoise de 3 sœurs et un frère, et Giveaday.be, le mouvement citoyen derrière Impactdays.co, ont décidé d'unir leurs forces.