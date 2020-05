Moeze Karoui risque en théorie plus de 15 ans de prison

Après un peu plus d’un mois de cavale, le Molenbeekois de 18 ans, Moeze Karoui, qui avait fait l’objet d’un avis de recherche dès le mercredi 15 avril dernier pour avoir volé une arme policière et fait «pan pan» en l’air à cinq reprises le samedi 11 avril dernier lors des émeutes d’Anderlecht, s’est finalement rendu ce jeudi 14 mai et il a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt ce vendredi 15 mai par la juge d’instruction en charge de son affaire. Celui qu’on a surnommé le «Lucky Luke» des émeutes d’Anderlecht risque à présent plus de quinze ans de prison en théorie…

