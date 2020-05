Les écoles de 3 communes bruxelloises ne rouvriront pas lundi

Comme celles de Schaerbeek, les écoles communales de Saint-Josse et de Watermael-Boitsfort ne rouvriront pas leurs portes lundi. A Schaerbeek, on le sait depuis mercredi et à Saint-Josse depuis jeudi.

A Watermael-Boitsfort, l’information a été livrée vendredi par l’échevine de l’Enseignement, Hang Nguyen (MR), au terme de négociations avec les syndicats qui se sont soldées par un désaccord. Ces trois communes devraient rester les seule dans ce cas en Région bruxelloise, si l’on en croit le coup de sonde effectué jeudi et vendredi.