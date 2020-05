RWDM: 5 ans de labeur pour retrouver le foot pro

Pour le plus grand bonheur des fans ! - Devaux

L’assemblée générale de la Pro League a décidé de faire monter Deinze, Seraing et le RWDM en Division 1B en remplacement de Lokeren, qui a fait faillite, et de Roulers et Virton qui n’ont pas obtenu leur licence professionnelle pour la saison prochaine. Le club molenbeekois peut donc célébrer cette montée, cinq ans après sa résurrection. Retour sur les moments forts de cette formidable ascension.