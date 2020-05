Solution «Park + Bike» pour les navetteurs à Bruxelles dès lundi

Alors que le contrôle de stationnement payant en voirie reprendra lundi à Bruxelles et qu’une augmentation progressive du volume de circulation est attendue, avec la réouverture des écoles et la poursuite du déconfinement, une solution «Park + Bike» a été imaginée pour éviter les embouteillages et que les transports publics de la capitale ne soient submergés. Elle permettra au navetteur de garer sa voiture gratuitement dans un parking de dissuasion et de poursuivre sa route à vélo ou en trottinette dans Bruxelles.

Cette solution, mise au point par Parking.brussels, Bruxelles-Ville et plusieurs opérateurs de mobilité, s’ajoute à l’aménagement de 40 km de nouvelles pistes cyclables en cours de réalisation par Bruxelles Mobilité.