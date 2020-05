Fort dégagement de fumées suite à un feu de buanderie à Haren

« Les pompiers de Bruxelles ont été alertés ce samedi matin, à 8 h 11 d’un feu d'appartement, sur place à Haren, Noendelle, au 1er étage d'un bâtiment qui en compte 2. Il y avait un fort dégagement de fumées à leur arrivée sur place. Tous les habitants étaient sains et saufs et avaient évacué les lieux. L'incendie faisait rage dans la buanderie et la cuisine.