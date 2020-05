Afin de permettre aux Forestois de respecter au mieux les mesures de sécurité et de distanciation physique mises en place par le gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la commune de Forest a décidé d’aménager temporairement une zone réservée au jeu dans le quartier Saint Antoine.

Concrètement, la rue des Moines, la rue de Gênes et certaines zones de la rue de Fierlant et de la rue de Serbie deviennent réservées au jeu.

Cela signifie qu’au sein de cette zone, les piétons et les cyclistes ont la priorité et peuvent circuler sur toute la largeur de la rue. Des panneaux indicateurs ont été installés et délimitent la zone.