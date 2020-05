Bruxelles: voici la solution pour apaiser la colère des pompiers

La Capitale a pris le soin de sonder le ministre fédéral de la Mobilité sur le problème de taille que pose le concept de «zone apaisée» pour les véhicules prioritaires tels que ceux des pompiers et des policiers (etc.) qui sont – pour rappel – tenus jusqu’ici d’y respecter comme tout un chacun la limitation de vitesse fixée à 20 km / h! Et ce dernier nous a fourni du tac au tac la solution «pragmatique» pour pouvoir y remédier rapidement…

Les pompiers de Bruxelles ont dernièrement attiré notre attention sur le problème que pose à l’heure actuelle dans la capitale le concept de « zone apaisée » / « zone de rencontre » où la limitation de vitesse à 20 km / h est d’application sans distinction ; ce qui pourrait en conséquence mettre en jeu la sécurité et la santé des citoyens…