Bruxelles: «Déconfiner le Vieux Marché, c’est essentiel»

Contrairement à ce qu’avaient laissé penser les annonces du Conseil national de sécurité, mercredi dernier, le gouvernement fédéral a décidé de ne pas permettre la réouverture de tous les marchés. Les brocantes et marchés aux puces en sont exclus. À Bruxelles, des échoppiers et amoureux du Vieux Marché, commerçants et habitants des Marolles, viennent de lancer ce lundi une pétition adressée au gouvernement fédéral demandant le retour immédiat de ce marché quotidien qui fait vivre des centaines de professionnels et tourner toute l’économie d’un quartier.

Le Vieux Marché est une activité unique. C’est l’un des rares marchés de brocante et d’antiquités au monde à se dérouler 365 jours par an. Poumon social et économique de tout un quartier, il est établi depuis 1873 sur la place du Jeu de Balle, au cœur de Bruxelles. Pour la première fois de son histoire, il ne s’est pas tenu pendant plusieurs mois.