2 chasseurs ivres ont abattus 11 oies près de la forêt de Soignes

Deux chasseurs venus de Beersel, âgés d’une cinquantaine et d’une soixantaine d’années, ont tué, samedi en début d’après-midi, 11 oies (4 adultes et 7 petits) sur une grande propriété privée, qui n’était pas la leur, aux abords de la forêt de Soignes à Uccle, a indiqué lundi matin le porte-parole de la police de la zone Marlow (Uccle, Auderghem et Watermael-Boitsfort) Laurent Masset.

Laurent Masset confirme une information du quotidien La Dernière Heure. Les deux hommes vont être convoqués pour audition par la police. C’est une riveraine qui a entendu des coups de feu et a averti vers 13h la police. Une unité de flagrant délit a en conséquence été envoyée sur les lieux.