Craig Bellamy: «Diagnostiqué comme dépressif il y a trois ans»

Arrivé l’été dernier à Anderlecht avec Vincent Kompany, Craig Bellamy est revenu sur ses dernières années, durant lesquelles tout ne fut pas rose.

Il y a un an, avec l’arrivée de Vincent Kompany à Anderlecht, une grande révolution sportive allait s’opérer au Parc Astrid. Le Diable rouge avait emmené avec lui un certain Craig Bellamy, ancien joueur de Liverpool et de Manchester City notamment, pour reprendre en mains l’équipe des Espoirs.