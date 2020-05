Police de Bruxelles-Ixelles: moto contrôlée à 157 km/h à Ixelles

La police de Bruxelles-Ixelles a contrôlé durant le week-end la vitesse de plus de 1.300 automobilistes et d’une septantaine de cyclomoteurs. Les forces de l’ordre ont également testé plus de 700 conducteurs dans le cadre d’une action alcool et drogues au volant, a indiqué lundi la zone de police.

Les policiers ont contrôlé dimanche la vitesse de 78 cyclomoteurs sur la place Flagey à Ixelles, le plateau du Heysel à Laeken et dans le quartier Alhambra à Bruxelles. Les agents ont procédé à 28 immobilisations en rapport. La vitesse la plus élevée constatée était de 73 km/h (vitesse corrigée), au lieu de 25 km/h.