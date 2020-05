Le Tunnel Léopold II ne rouvrira pas avant l’été

Le tunnel Léopold II devrait rester fermé jusqu’à la fin août afin de poursuivre les travaux de rénovation. Explications.

Depuis le 26 avril, le chantier du tunnel Léopold II a repris après avoir été mis à l’arrêt à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus et les mesures prises par le Conseil national de sécurité. Afin de rattraper le retard, Bruxelles-Mobilité avait prévu de fermer le tunnel 24h sur 24 et 7 jours sur 7 comme c’est le cas pendant les deux mois d’été (juillet-août).