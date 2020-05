Nicola Hatefi pourrait succéder à Jacques Maricq à la tête du Léo

Le 7 avril dernier, Jacques Maricq s’éteignait à l’âge de 85 ans après plus de 55 ans de présidence à la tête du Léopold (il était même présent au club, en tant que joueur, depuis 1953!). Jusqu’au bout, il avait tenu les rênes de son club, malgré la rétrogradation cette saison de l’équipe première en P1. Mais ces derniers temps, atteint par la maladie, il avait laissé de plus grandes responsabilités à ses collaborateurs. Parmi ceux-ci, Nicola Hatefi.

Le gardien de l’équipe A s’était érigé, de plus en plus, comme son bras droit ces derniers mois. À tel point qu’il pourrait bien être son successeur et, donc, devenir le prochain homme fort du Léopold ! « Le Conseil d’Administration du club a proposé mon nom pour devenir président », explique-t-il. « À l’heure actuelle, il n’y a pas d’autre nom qui a été proposé.