Auderghem: Florica Seman a disparu depuis le 18 mars

Le 18 mars 2020, Florica Seman, une femme âgée de 65 ans, a été vue pour la dernière fois à son domicile situé Chaussée de Wavre à Auderghem.

Depuis elle ne s’est plus manifestée. La police lance un avis de recherche. Florica est de corpulence forte et mesure 1m65. Elle a les yeux bruns, de courts cheveux noirs et porte des lunettes. Aucune description vestimentaire n’a plus être établie. Si vous disposez d’informations, veuillez prendre contact avec la police.