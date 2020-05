«Pourquoi pas rendre les Villo! gratuits sur le long terme»

Depuis le 18 mai, la Région bruxelloise a décidé de rendre gratuit les park and ride de la Région et de les transformer en park and bike afin d’inciter les navetteurs à poursuivre leur chemin à vélo. Pour l’occasion, Villo! propose un abonnement gratuit de six mois.

« C’est un abonnement proposé à tout le monde. Les Bruxellois comme les navetteurs. Il sera même proposé à ceux qui disposent déjà d’un abonnement », nous confirme le cabinet de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).