DéFI veut aménager une piste cyclable avenue Louise

Pour DéFI, «la Région Bruxelloise vient de faire un effort remarquable pour s’adapter aux besoins du déconfinement en aménageant 40 km de pistes cyclables de manière à offrir des infrastructures adéquates aux vélos qui constituent une alternative de mobilité.» Mais selon le parti amarante, il existe encore une jonction cruciale qui laisse à désirer en raison de sa dangerosité et de son caractère central pour les déplacements bruxellois : l’avenue Louise, entre le centre-ville et le Bois de la Cambre, l’ULB et l’avenue F.D. Roosevelt.

En juillet 2018 déjà, Marie Nagy, avait fait une proposition d’aménagement qui semblait avoir été bien accueillie par les habitants et riverains.